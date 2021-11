Gf Vip, Katia Ricciarelli fa piangere Miriana Trevisan: il video

(Nel video in alto, Miriana Trevisan piange in giardino)

"Sono l'unica ad averlo trattato da uomo, neanche sua madre lo tratta da uomo". Così Miriana Trevisan si difende da quanti all'interno della Casa del Grande Fratello Vip la accusano di prendere in giro Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, con cui sta vivendo un flirt. Accuse che ieri hanno fatto definitivamente crollare la showgirl, scoppiata a piangere in giardino di fronte ai coinquilini.

A far male in particolare a Miriana sono state le parole di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge."Guardate è una roba assurda. Questa qua ha detto che non viene al mio compleanno e che a mezzanotte se ne va a dormire perché io ho fatto soffrire Nicola", dice a proposito di Katia, che pare abbia minacciato di disertare la festa organizzata dalla produzione proprio per festeggiare ieri sera i suoi 49 anni.

"Erano due giorni che non sapevo perché non mi parlava, ma vi rendete conto? - prosegue Miriana tra le lacrime - Quando sono stata l’unica che l’ho trattato da uomo, neanche sua madre l’ha trattato come un vero uomo, io sì. Io gli ho detto prenditi le responsabilità, io non me la sento, provo attrazione ma non so se c’è altro. Ma dai ma vi rendete conto di quello che dicono?".

A difenderla ci pensa Sophie Codegoni, che fa notare come venga considerato sbagliato il fatto che una persona possa vivere una attrazione in quanto tale senza lasciarsi andare a sentimenti veri e propri.

Soleil invita Nicola ad allontanarsi

A consigliare a Nicola di allontanarsi da Miriana è stata ieri proprio Soleil, sempre più schierata contro la Trevisan: "Io da amica posso soltanto darti dei consigli. Avrai la tua prova finale fuori per come si comporterà. A me sembra che con te voglia la botte piena e la moglie ubriaca. Non vuole che tu sia freddo e poi però chiede la distanza. Non farla giocare con i tuoi sentimenti. Lo dico per te stesso. Che voi vi piacciate è ovvio, che lei abbia avuto momenti di debolezza può essere comprensibile, ma adesso basta. Se continua a fare questo sta giocando e mi sono rotta di giustificare certi comportamenti. Lei adesso ha delle colpe, non sei soltanto tu a fare degli sbagli".

Che cosa pensa Patrizia Mirigliani

Ricordiamo che la stessa Patrizia Mirigliani, famosa in quanto figlia di Enzo, patron del concorso di bellezza Miss Italia, si è mostrata piuttosto reticente rispetto all'idea di una relazione del figlio con Miriana. Non tanto per la differenza d'età tra i due, quanto invece per la paura che Nicola, reduce da una dura battaglia contro la droga, possa crollare di nuovo in balia delle sue fragilità di fronte ad una nuova delusione.