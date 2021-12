Gf Vip: Karia Ricciarelli confessa di aver pensato alla morte, Alfonso Signorini si commuove

(Qui sopra il video di Katia nel confessionale del Gf Vip)

La signora della Casa, Katia Ricciarelli, ha parlato spesso di quanto si senta sola. Non ha figli e questo forse è il suo unico rimpianto. Signorini ha voluto riaprire l'argomento viste anche le dichiarazioni di Katia negli ultimi giorni. La Soprano ha accettato e ha raccontato aspetti della sua vita molto toccanti.

Katia Ricciarelli e la solitudine

"Il Grande Fratello Vip mi ha ridato la voglia di vivere. Grazie ai ragazzi ho riniziato a sognare e ho capito che non bisogna mai smettere di sognare e di sperare. Grazie a tutti voi che lavorate nel Grande Fratello e grazie a te Alfonso perché, come hai detto, hai insistito e hai avuto ragione. È stato difficile per me all'inzio, ma è stata la scelta giusta" così Katia commenta la sua esperienza al Gf, ma prima di parlare del presente ha ricordato il passato.

"Ho avuto tante gioie, tanti dolori, ci sono momenti in cui mi sento proprio…è difficile dire queste cose tutte d'un colpo. Quando mi chiedono cosa vorrei fare ancora?, mi sembra ingratitudine chiedere di più di quello che ho avuto. Perché io nella vita ho avuto tutto e fotta molto. Così, spesso, quando sono sola e non ho nulla in cui sperare, mi viene da dire ma che ci sto a fare? Questa è la verità". A questo punto Alfonso Signorini si è commosso e la sua voce in più occasioni era spezzata dall'emozione: "Avere avuto tanto dalla vita, non vuol dire non avere più desideri, motivazioni. Non ti devi sentire inutile". Katia Ricciarelli, dunque, ha spiegato come l'esperienza della Casa le abbia donato nuova linfa vitaleche l'esperienza nel reality le ha permesso di tornare a sognare.

Signorini in lacrime ha risposto alla soprano: "Tanta gente mi dice che hai il tuo carattere e che a volte non ti sopportano, ma ti perdonano tutto. Mi commuovo con te perché c'è la vita e io la sento la vita. La ragazza di 14 anni che era in fabbrica a lottare è ancora qua, tu devi continuare a lottare per la vita. Ti vogliamo bene".