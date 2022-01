Katia Ricciarelli senza freni: "Giacomo Urtis è una donna"

Katia Ricciarelli non ce la fa e di nuovo, forse non volendo, si esprime offendendo. Questa volta è toccato a Giacomo Urtis, che non ha potuto sentire di persona cosa ha detto la soprano, essere offeso. Ricciarelli stava parlando con il nuovo arrivato Kabir Bedi, l'attore ha domandato come mai Valeria Marini e Giacomo Urtis dovessero andare al bagno insieme.

La coppia, come spesso accade al Gf, è stata "legata" con un paio di manette e quindi durante il tempo in cui saranno ammanettati dovranno fare tutto insieme, anche andare al bagno. Katia Ricciarelli si è sentita in dovere di sottolineare, perché "bisogna dirglielo", che Giacomo Urtis e Valeria Marini "in fondo sono due donne".

Il mondo di Twitter si è scatenato nuovamente contro la soprano che già nei giorni scorsi era stata duramente criticata per le frasi rivolte alle principesse a Nathaly Caldonazzo.

Katia su Urtis e Valeria riferendosi a quando erano legati per andare in bagno “infondo sono due donne” ?



quando le cuciranno la bocca sarà un giorno migliore #gfvip pic.twitter.com/8F5QYp7C3P — dracarys (@Pizzaloveu) January 5, 2022

Non è la prima volta che Katia fa affermazioni di questo tipo, disse una cosa simile su Biagio D'Anelli: "Biagio è normale? È gay? Spero di no, altrimenti qui si perdono tutti gli uomini per la strada".

Clarissa Selassiè e Patrizia Pellegrino durante la puntata di domani sera, 7 gennaio, vorrebbero alzarsi in piedi per protestare contro Katia Ricciarelli.