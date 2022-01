Gf Vip, Katia Ricciarelli dà del nano a Davide e scoppia di nuovo la polemica

Katia Ricciarelli continua a mietere vittime, o meglio, continua ad offrire una pessima versione di se stessa al pubblico che la guarda da casa. Una donna che nella vita, come lei spesso ricorda, ha avuto grandi soddisfazioni sembra impossibile che possa pronunciare così tante cattiverie. L'ultima è stata indirizzata a Davide Silvestri che in modo scherzoso, e sicuramente sbagliando, l'ha chiama "vecchietta". Era evidente che fosse solo un modo di dire goliardico, ma Ricciarelli non l'ha presa bene e ha prontamente risposto: "Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st…o! Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso perdonarti. Sono disgustata, mi fa schifo questa robaccia. Ho più anni di voi e me ne vanto! Non devi scherzare con me, perché altrimenti io ti dico che sei un nano".

Una risposta esagerata che ha lasciato senza parole sia Davide sia Barù, che dopo alcuni minuti hanno comunque cercato di chiarire con la soprano che però ha reagito ancora peggio:"La prossima volta che me lo dici ti giuro che ti tiro uno schiaffo. E tu Barù con me hai spesso la lingua lunga e questo non mi piace. Non le voglio (dice riferendosi alle scuse), bisogna stare attenti a quello che si dice. Oggi Valeria si è arrabbiata perché uno le ha detto Valeriona. E a me venite a dare della vecchietta. No, ca**o ragazzi! Arrivate ai miei anni come sono arrivata io, con il bagaglio che ho io. State esagerando, state oltrepassando il limite, non solo in questa situazione ma anche in altre cose. State attenti a come parlate. Io non vorrei offendermi ma non posso evitare adesso di essere addolorata. Qui chiudo il discorso. Lasciatemi andare a letto a piangere e basta".

E poi la chiusa finale "Siamo davanti a milioni di persone diamo il bell’esempio", ricordiamo che è stata Katia Ricciarelli è stata al centro della polemica per numerose settimane a causa delle sue frasi razziste, omofobe e più in generale cattive.

Katia impazzisce contro Barù e Davide perché scherzando le hanno detto "vecchietta" poiché secondo lei non è carino, specialmente perché sono in TV????#jeru #gfvip pic.twitter.com/Le6ZePWxTb — gior????dawn fm (@INYOUREYESZ4YN) January 12, 2022

Non contenta ha voluto parlare ancora con Davide accusandolo di essere il colpevole della fine del loro rapporto: "Hai rotto il nostro rapporto con questa ca**ata che hai fatto. Ci sono rimasta molto male sono sincera. Non lo dico per me, per tutti, le persone non vanno offese. Qui dentro mi hanno dato della cattiva, strega e insoddisfatta, adesso pure che rompo e che sono vecchietta. Ho il magone e voglio stare da sola andatevene. Sto male per tanti motivi e voi infierite chiamandomi vecchia".