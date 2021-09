"Paralitiche": lo scivolone di Katia Ricciarelli davanti a Manuel Bortuzzo

Uno scivolone dietro l'altro. I primi giorni di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip si stanno rivelando un disastro. Dopo l'imprecazione dell'altra sera, che nelle passate edizioni a qualcuno è costata la squalifica - in quanto considerata una bestemmia - e aver apostrofato Alex Belli come "ricch***" per una camicia appariscente, la soprano è incappata in una gaffe ancora più grave.

Davanti a Manuel Bortuzzo, l'ex nuotatore costretto su una sedia a rotelle a causa di uno scambio di persona durante una sparatoria, nel 2019, in cui rischiò la vita, Katia Ricciarelli ha dato delle "paralitiche" alle tre sorelle principesse Selassié. Un'uscita ingiustificabile, che non sarebbe stata meno grave anche se non ci fosse stato Bortuzzo.

Si chiede la squalifica

E tre. Le cadute di stile di Katia Ricciarelli iniziano a sembrare un po' troppe e sui social monta la polemica. Sono in tanti a chiedere la squalifica dell'ex moglie di Pippo Baudo, che proprio ieri, contestando uno scherzo delle ragazze che hanno fatto credere ci fosse in ballo un'eliminazione a causa di frasi sessiste, ha tuonato: "Non si scherza su queste cose. Quando a casa vedevo che qualcuno veniva sbattuto fuori ci sono sempre rimasta male, non è bello". Adesso potrebbe toccare a lei, ma anche nel caso in cui non si arrivasse a un provvedimento disciplinare così estremo, una bella ramanzina non gliela toglie nessuno.