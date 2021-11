Gf Vip, scontro tra Karia Ricciarelli e le Principesse: "Parlate come tre scimmiette, crescete"

Alfonso Signorini lo ha definito uno scontro generazionale e forse lo è davvero in quanto le "fazioni" sono composte dai "giovani" e dagli "esperti". Negli utlimi giorni gli scontri sono sempre più frequenti soprattutto contro le sorelle Selassiè e talvolta con Sophie Codegoni viste come "troppo piccole" e che "devono crescere". Katia Ricciarelli è la concorrente che le critica di più.

Il confronto in diretta tv

Secondo le Principesse loro sono state prese di mira perché non sono famose e perché sono buone. Signorini mostra dei video dove ci sono confessioni sia delle sorelle sia di Katia, Clarissa afferma "Qui ci sono persone che credono che possono parlare solo sulla base delle esperienze fatte" e poi in diretta ha aggiunto: "Dicono che siamo patetiche, che siamo bambine, che giriamo con la borsetta, quando penso che ognuno è libero di andare in giro come preferisce. Proprio con Katia mi è successa una cosa del genere, mi urla e mi fa: Stai zitta, ragazzina!. Io sono rimasta pietrificata".

Katia ha durante criticato Lulù e prendendo di mira la borsetta della ragazza ha specificato che dovrebbe fare un po' di più la donna e non la bambina. "Sei una bugiarda - ha risposto Katia a Clarissa -. Voi gridate sempre e posso rispondere a una di voi e non a tutte e tre che parlate contemporaneamente. Dovete smettere di paarlare tutte insieme e poi basta parlare della vostra vita, del vostro passato, che noi comunque rispettiamo. Dopo stasera almeno la smetterete di passare davanti a me dicendo amore, adoro. Voi parlate che sembrate le tre scimmiette, dovreste maturare delle idee proprie e non di gruppo". Katia Ricciarelli poi si è rivolta a Jessica: "Tu eri quella che più stimavo, dovresti capire che devi avere rispetto per quelli che sono più grandi di te, più grandi di voi e che hanno fatto l'esperienza con il tempo. Siete proprio un bell'esempio per i giovani, voi".