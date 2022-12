Gf Vip, Katia Ricciarelli canta l'Ave Maria e stona: Antonino la imita senza pietà (VIDEO)

(Il video dell'esibizione di Karia Ricciarelli)

Ospiti della 22esima puntata del Grande Fratello Vip Francesca Cipriani, il neo marito Alessandro Rossi e Katia Ricciarelli. La soprano era stata invitata da Alfonso Signorini per cantare l'Ave Maria alla coppia di sposini. Nella scorsa edizione, lo ricordiamo, Alessandro chiese la mano a Francesca proprio mentre lei era una concorrente del reality e infatti sia Katia sia Alfonso erano invitati alle loro nozze, ma entrambi, e con poco preavviso, hanno dato forfait.

Forse per questo motivo il Signorini ha voluto fare questa sorpresa ai due, un suo modo per scusarsi. Se Alfonso era uno dei testimoni, Ricciarelli avrebbe dovuto cantare l'Ave Maria di Schubert quando i due sposini sarebbero entrati in chiesa, ma ovviamente tutto ciò non è successo e quindi ieri sera la cantante li ha omaggiati con una speciale esibizione. Cipriani era particolarmente emozionata, per lei è stato un modo per rivivere il giorno così bello appena trascorso.

Qualcosa però nell'esibizione non è andato nel verso giusto e forse per colpa della base troppo bassa o di qualche problema tecnico Ricciarelli ha stonato numerose volte e se ne sono accorti tutti, anche gli inquilini della Casa che hanno poi reagito dimenticando un po' l'educazione. Antonino Spinalbese, ad esempio, si è reso protagonista di un'imitazione di Ricciarelli davvero impietosa in cui ha replicato gli acuti non propriamente precisi della soprano, ma anche Oriana non ha nascosto il suo disappunto e ha guardato tutta l'esibizione con gli occhi sgranati.

Purtroppo questa per Ricciarelli non è stata la prima esibizione andata male, ma proprio qualche giorno fa, in occasione del Gran Premio di Merano in Alto Adige la cantante aveva cantato la canzone Caruso di Lucio Dalla e non fu sicuramente la sua esibizione migliore. I video di quel momento sono diventati virali sui social e tutti ne hanno parlato per giorni. Un po' quello che probabilmente succederà con la performance al Gf Vip.

