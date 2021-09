Katia Ricciarelli rivela: "Tina Cipollari? Mi ha trattato di me*da in un programma"

Nella Casa del Grande Fratello Vip si torna a parlare di Tina Cipollari. Dopo che ieri sera Francesca Cipriani è venuta a conoscenza, in diretta, di alcune critiche che le avrebbe mosso contro l'opinionista di Uomini e Donne, stavolta a tornare a parlare della donna è Katia Ricciarelli. Nel dettaglio, il soprano ha riportato alla memoria del pubblico un episodio che sarebbe avvenuto in occasione dello show Selfie - Le Cose cambiano, andato in onda anni fa con la conduzione di Simona Ventura.

L'aneddoto di Katia Ricciarelli

L'aneddoto è stato raccontato da Katia questa notte. Subito dopo la puntata, infatti, la cantante lirica si è messa a parlare con Francesca del personaggio di Tina, vera e propria vamp di Canale 5. E se Francesca ha spezzato una lancia in suo favore, Ricciarelli ha fatto il contrario: "Tina Cipollari? Ma per l’amore del cielo. Mi ha trattato di me**a! - è sbottata - E’ successo tutto in un programma Mediaset. Poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette? Io allora le ho risposto ‘Ma tu cosa vuoi? Sappi che non sei proprio nessuno’. Non ho un bel ricordo".

Francesca la difende

Poco prima, Cipriani aveva spiegato che se Tina l'ha criticata pubblicamente è stato solo per assecondare il volere del suo entourage: "Anche lei però che dà adito a questa gente, dai.. Tina è una donna fantastica e stupenda, però non me l’aspettavo. L’ho conosciuta e mi ha fatto dei complimenti. Quello che fa in tv è un ruolo". Totalmente concorde Soleil Sorge, ex protagonista di Uomini e Donne in qualità di Dama. Io so di cosa parli del fatto di Tina, so che c’è qualcuno dietro ed ho capito chi è". Ma Ricciarelli non ci sta: per lei, Tina "non è nessuno".