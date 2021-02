Laura Pausini denuncia Alda D'Eusanio per le dichiarazioni al Gf Vip: "Assurdo sia consentito dire cose così false e gravi"

La cantante e il compagno Paolo Carta hanno dato il mandato al loro avvocato per agire contro tutti i responsabili per quanto accaduto al reality di Canale 5, dove la conduttrice ha fatto pesanti affermazioni sulla coppia

guai in vista per il reality

Guai in vista per il Grande Fratello Vip dopo le pesanti dichiarazioni di Alda D'Eusanio, che ieri parlando nella Casa di Laura Pausini ha dichiarato: "Questa c'ha uno che la mena, la crocchia in una maniera... Un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio. Pare che la crocchi di botte". La cantante e il compagno Paolo Carta - padre di sua figlia Paola, che proprio oggi compie gli anni - hanno dato il mandato al loro avvocato Pierluigi De Palma per agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista.

Sui social sia Laura Pausini che il suo compagno hanno condiviso la nota, replicando così al tam tam che si è scatenato nelle ultime ore dopo quanto accaduto. "Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell'ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva - scrivono - Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all'interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne".