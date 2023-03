Gf Vip, la lettera di Oriana a Daniele è una dichiarazione d'amore: le sue parole

Lo aveva detto e così è stato. Oriana Marzoli ha scritto una lettera per Daniele Dal Moro. La vippona dopo la squalifica del suo amico speciale, a seguito di comportamenti ritenuti irruenti e irrispettosi avuti proprio con Marzoli.

La concorrente aveva raccontato a Luca Onestini che aveva scritto un pensiero per Dal Moro e proprio oggi Daniele su Instagram ha pubblicato la foto del testo, una vera e propria dichiarazione d'amore, accompagnata da due foto.

"Dani, ti scrivo adesso che ci hanno appena detto che non ci sarai più qui con noi... Ti giuro non sai quanto mi dispiace - inzia così il testo scritto da Oriana. Sto piangendo mentre ti dico queste parole. Mi sento troppo male, sono triste e non sai quanto mi sarebbe piaciuto salutarti prima di andare via e soprattutto avrei voluto che non te ne andassi... Mi dispiace ancora di più per come siamo stati queste ultime ore...".

"Sai quanto ci tengo - continua la finalista del Gf Vip -, l'affetto che provo per te e che mi interessi davvero, te lo giuro sul cuore. Spero tantissimo che fuori tu abbia voglia di continuare a conoscerci, ti prometto che sarò più tranquilla. Aspettami fuori che appena esco ti voglio vedere e voglio che mi porti in questo "bosco" bellissimi di cui mi parlavi". Immancabile il ps alla fine: "Ps anche se non te lo dicevo, mi piace come sei, spero tu stia bene. Ci vediamo tra due settimane. Sei bellissimo, biondino con gli occhi verdi/azzurri".