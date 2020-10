Gf Vip, spunta il retroscena: "Le lettere di Gabriel Garko e Briatore sono state scritte dalla stessa persona"

Sono stati i due momenti più emozionanti di questa edizione del Grande Fratello Vip. E adesso spunta fuori un retroscena clamoroso: le lettere diffuse in diretta da Gabriel Garko e Flavio Briatore sarebbero state scritte dalla stessa persona. Il riferimento è, ovviamente, al monologo con cui l'attore torinese ha fatto coming out nella puntata di fine settembre e al messaggio inviato dall'imprenditore all'ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Chi ha scritto le due lettere di Garko e Briatore?

"È ormai una moda scrivere lettere in tv - scrive Giuseppe Candela su Dagospia - Prima Gabriel Garko, che ha fatto coming out dopo lauto cachet, e poi Flavio Briatore per una lettera (di avvertimento?) all'ex compagna Elisabetta Gregoraci. Entrambi al Grande Fratello Vip, a Roma i soliti maligni affermano che le due lettere sarebbero state scritte dalla stessa persona. A chi si riferiscono i malpensanti?".

In realtà è probabile che la risoluzione del mistero si riduca all'aiuto che - da prassi - gli autori danno a chi intende esporsi pubblicamente su qualche tematica. E' insomma possibile che le intenzioni dei due soggetti in causa siano state 'supportate' dalla mano sapiente di chi scrive per mestiere.

Cosa c'era scritto nelle lettere

Nel caso specifico, Garko ha scritto una lettera ad Adua Del Vesco per 'liberarla' dalla finzione di una love story fasulla vissuta in passato (e messa in piedi a beneficio del clamore mediatico). Briatore, invece, ha inviato all'ex compagna una lettera che aveva come obiettivo quello di riappacificarsi dopo alcune dichiarazioni infelici rilasciate durante un'intervista ("Dice che va al Gf Vip per essere autonoma? E allora rinunci a tutto quello che le passo", aveva tuonato il manager dopo che la moglie aveva spiegato di aver rinunciato alla sua libertà per seguire impegni professionali ed etichette dovute alla vita pubblica dell'ex marito).