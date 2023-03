Indiscrezioni sul futuro del Gf Vip: "Licenziamenti e budget ridotto"

Non solo squalifiche, anche licenziamenti. Starebbero tremando alcune delle sedie degli autori del Grande Fratello Vip. Dopo la delusione e l'arrabbiatura di Piersilvio Berlusconi che ha deciso di cancellare anche dallo streaming online la puntata del 5 marzo.

A parlare di licenziamenti è Agent Beast, utente dall'identità mai palesata che, anche in passato, ha rivelato dinamiche nascoste del reality e che proprio la scorsa settimana aveva dichiarato che "ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi su Edo D e Daniele e la psicologa aveva più volte dato un segnale d'allarme ma non è stato preso in considerazione". Oggi su Twitter Agent Beast ha scritto alcune indiscrezioni sul futuro del reality, che se poi risultassero vere sarebbero non poco pesanti: "Budget per la prossima edizione ulteriormente ridotto sarà curiosa la scelta del cast! Quest'anno invece oltre alle squalifiche anche diversi e doverosi licenziamenti tra gli autori. Doveva nascere come l'edizione dei record e invece si salvano in pochi".

La scorsa settimana l'utente misterioso aveva spiegato che secondo le sue fonti "autori e produzione sono a rischio e hanno insabbiato questi comportamenti non ascoltando le reiterate indicazioni del supporto psicologico. A voi le conclusioni #gfvip. Mia personalissima opinione forse e dico forse si poteva evitare tutto ciò.