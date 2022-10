Gf Vip, Elenoire e Patrizia è lite durante la pubblicità: "Vaffanc**o. Qui fanno tutte le sante"

Che a Elenoire Ferruzzi non piaccia Nikita Pelizon è noto, ieri parlando di lei l'ha definita una "porta iella" e quando durante la puntata di ieri sera Ferruzzi si è trovata a parlare di lei l'ha descritta come una cercatrice di uomini. A difenderla ci ha pensato Patrizia Rossetti che ha detto di non trovare nulla di strano negli atteggiamenti di Nikita, anzi, come la stessa Elenoire sta spesso con gli uomini e in questo non c'è nulla di strano o di male. In puntata Ferruzzi aveva ribattuto affermando che lei stava solo dicendo quello che pensava e che non c'era un giudizio morale dietro alle sue parole.

Lo scontro verbale però non è terminato così, durante la pubblicità le due hanno continuato a parlare e a rimanere anche ben salde alle proprie opinioni tanto che Ferruzzi è arrivata a mandare a fan**lo Rossetti.

La lite durante lo stacco pubblicitario

"Abbassa la voce perché stai esagerando. Senti hai esagerato e io te lo dico chiaro! Non ho nulla da dire di male di Nikita. E tu Ele datti una bella calmata perché sennò mi inca**o anche io! E parla con calma. E non dire che sono tutte finte sante! Io mica mi butto addosso ai maschi. A me Nikita non sembra che stia a zompare sugli uomini" si spiega Rossetti.

"Ma finiamola con le bugie! A me sembra che sia Elenoire che sta sempre con gli uomini - continua poi la regina delle televendite come riporta Biccy - E poi ci sto anche io, mica per questo uno deve fare insinuazioni. Qual è il problema in questo? Meglio che mi calmo, poi siccome non c’ero mi zittisco".

La replica di Elenoire non si è fatta attendere: "Tanto è inutile perché tu non sei oggettiva quindi non ha senso che commenti. Ma per favore smettila che tanto lo sappiamo che sei dalla sua parte. Questo ormai lo sanno tutti. Quindi ogni tuo discorso non fa testo. Non fa testo Patrizia dai perdonami. E no che non mi do una calmata. Ma vaffanc**o. Qui stanno a fare tutte le sante e no, non parlo di te che sei una coda di paglia".