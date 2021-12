GF Vip, Katia zittisce Eva che scoppia in lacrime: è scontro

(Eva Grimaldi in lacrime)

Eva Grimaldi è tra gli ultimi concorrenti entrati nella Casa del GF Vip e la difficoltà di entrare a far parte di un gruppo rodato da mesi si fa sentire. Un confronto con Katia Ricciarelli nato poco fa durante una conversazione in giardino ha acuito la tensione dell’attrice, attaccata per quella che è stata vista come un’inopportuna ingerenza.

Tutto è nato quando Katia ha detto ad Eva di lasciar stare chi stava facendo i conti per la spesa: “Non voglio discutere” ha affermato la cantante, “Sei appena arrivata non iniziare a rompere, stai calma”. L’attrice ha lamentato così di essere presa di punta, lasciando il gruppo e rifugiandosi in camera dove si è abbandonata in un pianto. “Mi sento come un ospite che dopo tre giorni puzza”, ha detto a Carmen e Manila che hanno tentato di rassicurarla: “Avrai modo di conoscerci, il rischio è che si possa ferire o sembrare indifferenti, ma il tempo aiuta”.

“È il mio primo Natale lontano dai miei. Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre , per le Feste. E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste” ha spiegato Eva Grimaldi alla vigilia del suo ingresso nella Casa che la porterà a trascorrere le festività natalizie lontana dalla moglie Imma Battaglia. L'attrice ha iniziato quest'esperienza carica di entusiasmo: “Ho tanto da raccontare. Non lo considero un nuovo percorso, piuttosto a me pare che il Grande Fratello sia stato costruito negli ultimi anni come uno spaccato della società. Entrerò in punta di piedi. Voglio innanzitutto molta leggerezza e mi aspetto di sentirmi libera anche se sono rinchiusa in questa Casa. Non ho chiamato nessuno anche se conosco tanti ex gieffini, non ho voluto chiedere consigli, voglio fare il mio reality”.