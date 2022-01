Furiose liti al Gf Vip, Miriana contro Katia e Lulù contro Soleil: "Stai zitta cret*na"

Una puntata del lunedì che si porta dietro gli umori di una settimana e il peso di aver passato anche il Capodanno lontano dalla famiglia e dagli amici. Il gioco però deve andare avanti e così, com'era inevitabile che accadesse dopo mesi di pettegolezzi alle spalle, le prime maschere sono cadute.

Clarissa Selassié è entrata in casa per un confronto con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli dopo che su Instagram aveva smascherato le due concorrenti pubblicando tutti i video in cui parlavano, male, delle Principesse. Le tre non hanno chiarito, anzi, lo scontro si è fatto sempre più acceso e ovviamente ha coinvolto anche Lulù e Jessica che inizialmente non volevano alimentare la polemica affermando che quelle parole, anche se forti, erano da non commentare, ma Alfonso Signorini ci ha messo lo zampino e così si è scatenata una vera e propria lite. Clarissa ha preso le difese delle sorelle e poi Katia ha definito "carogna" Lulù. Signorini ha chiesto il perché di questa uscita, Katia ha provato a nascondersi dietro al tono usato, ma il conduttore non si è lasciato convincere e ha ribadito "Vabbé l’hai usato tu questo termine. L’hai detto tu".

Subito dopo Lulù si scaglia contro Soleil Sorge che aveva difeso Katia:

"Stai zitta cretina, tanto hai Katia che ogni volta ti difende, ma poi era la prima che si lamentava di te e quando vedeva le clip di te e Alex diceva "che palle Alex e Soleil, quand'è che smettono di prenderci per il culo". Vai a scuola, non sai un ca**o della vita, imbecille".

Tra le due gli attriti erano già alle stelle, sono semplicemente esplosi in diretta.

E durante la pubblicità è scontro generale tra donne. Lulù, Soleil, Manila, Katia, Miriana... si preannunciano nomination infuocate! #GFVIP pic.twitter.com/WZjlALg0hT — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

Katia: "Stai zitta Miriana!"

Miriana a Manila: "Sei lì mentre Katia dice cose del genere e non ti dissoci! Perché?"

Manila: "No non mi dissocio!"

Miriana: "Carogne ha detto, carogne!"

Katia: "E' un modo di dire!"

Jessica: "Non andarti a nascondere nell'intercalare!"#gfvip pic.twitter.com/mwAelZFf0P — BL (@rainbow20202020) January 3, 2022

Miriana Trevisan contro Giacomo Urtis e Katia Ricciarelli

Per Katia però non è finito il momento da antagonista perché quando Miriana Trevisan si è dissociata dalle parole della soprano, così come fece con quelle di Clarissa della scorsa settimana, Katia si è arrabbiata moltissimo: “Tu saresti madre? Allora stai attenta a come ti comporti", parole che somigliano molto ad una minaccia.

Miriana sconvolta si è alzata e se n'è andata dal salotto: "Sì, sempre sono una madre. Ragazzi io me ne vado, mi fa schifo questa cosa". Signorini è costretto a intervenire di nuovo per sedare gli animi.

Per Miriana la serata ha in serbo altre sorprese come la rivelazione di Giacomo Urtis a Soleil Sorge su come Trevisan userebbe gli uomini per farsi comprare scarpe (da 20 o 30 mila euro) e poi li abbandonerebbe. Miriana è rimasta allibita: "Mi fa schifo e mi dispiace perché Giacomo sa tanto di me". Urtis si è limitato a fare le sue scuse imbarazzato.