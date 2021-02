Gf Vip, la furiosa lite tra Dayane e Rosalinda: "Non la riconosco più"

"Lei adesso ha delle priorità diverse, è uscita una rosalinda che non conoscevo" questa forse è una delle frasi più dure che Dayane ha pronunciato rivolgendosi a Rosalinda. Potremmo citarne molte altre, ma questa in paricolare segna un vero e proprio punto. La modella, durante la puntata di questa sera, 19 febbraio, ha di nuovo sottolineato come la sua amicizia con l'attrice sia irrimediabilmente incrinata, per non dire scoppiata. Che sia per gelosia o per risentimento tra le due non c'è dialogo che rimanga tale, entrambe si infuocano e la lite è l'unica via possibile.

Lo scontro in diretta tra Rosalinda e Dayane

Dopo alcune clip e un breve confronto sul nuovo amore tra Rosalinda e Andrea, la ex Adua dalla favola è tornata bruscamente alla realtà per colpa di un furioso scontro con la sua amica. "È entrata una persona e ne è uscita un'altra. Ho tantissimi dubbi su di lei" ha precisato la modella brasialiana.

"Io non butto cinque mesi di amicizia che per me sono stati veri - ha risposto Rosalinda -. Lei dice tutto e il suo contrario. Prima mi adorava e voleva andare a vivere con me. Ora mi prende in giro, dice che faccio la vittima, mi fa il verso, dice che sono pesante, che è tutta una strategia. Per lei è facile attaccare sul personale. Lo ha fatto con me e con tante persone qua dentro. Io sono fiera di quello che sono e di come uscirò da qui. Ho seguito i miei sentimenti. Quello che dice mi fa malissimo, certo che sono stata male e che si è visto, non riesco a fingere di essere felice. Sto male perché lei per me è importante, dopo tutto quello che ho fatto in questi mesi non so cosa dovrei fare di più. Ma se non è felice di vedermi rinascere… Come fai ad attaccare una persona che ti è sempre stata vicina?".

L'attrice messinese come un fiume in piena ha poi continuato: "Io non devo dare conto a nessuno della mia vita, faccio quello che cavolo mi pare. Non mi veniva di andare a raccontarle le cose, per poi cosa? essere sempre rimproverata?. Ha urlato che dovevo portare rispetto vista la mia situazione fuori, come se io non sapessi della mia condizione"

"Rosalinda è stata un pilastro del mio percorso, dopo tutto quello che abbiamo vissuto ti succede una cosa bella e non me lo hai detto. Mi hai esclusa. Tu sei così, triste tutto il giorno. Adesso ci salutiamo con buongiorno, buonanotte, buonasera. Ma lei deve fare il suo percorso. Io ho altro a cui pensare e Alfonso tu sai a cosa mi riferisco. L'affetto c'è, l'amicizia c'è, ma ora ci sono cose che non mi tornano".

Il messaggio di Juliano Mello contro Rosalinda

"Per me c'è stato tanto amore con te e mi fa male sentire le parole che ha detto", ma il colpo di grazia è arrivato dalla lettura del messaggio scritto su Instagram da Juliano Mello, fratello di Dayane, che ha dichiarato di pensare che Rosalinda si stia solo approfittando di Dayane. "Mi sembra tutto incredibile. Devo essere messa in croce per le mie scelte perché non sono le scelte di Dayane" e mentre pronunciava queste parole le lacrime hanno iniziato a segnarle il volto. La reazione di Dayane però è stata molto dura: "Sono cinque mesi che piangi, che ti devo dire". "Dopo queste parole non c'è più niente da fare" così si è concluso il loro confronto.

Stefania Orlanda vs Dayane Mello

I Vipponi interpellati da Alfonso non si sono risparmiati dal dire la loro e in pole position c'era, ovviamente, Stefania Orlando: "Dayane non è più credibile. Un giorno ti attacca e poi viene a dire che ti vuole bene. È un'ottima giocatrice, vede strategia e manipolazione negli altri perché è la prima a farle. Non sei più una donna credibile perché dici una cosa e poi ne fai un'altra. Ho capito il tuo gioco e ti ho smascherata". Di parere contrario Giulia Salemi che ha preso le difese di Dayane: "È una donna forte con un gran carattere, non credo che non sia credibile. Le ho consigliato di vivere bene questi giorni, però se non se la sente di riavvicinarsi a Dayane, è inutile forzare le cose".