GF Vip, accesa lite nella notte: la regia cambia inquadratura (video)

Finita la puntata del Grande Fratello Vip, la tensione nella casa è rimasta molto alta. Spente le telecamere della diretta di Canale 5, infatti, le stesse che avevano ripreso i provvedimenti decisi dalla produzione e le reazioni dei concorrenti, sono rimaste accese quelle che garantiscono gli aggiornamenti continui ai telespettatori, testimoni di una scena subito registrata sui social.

Tutto è partito dopo l'appuntamento televisivo, quando Daniele Dal Moro si è sfogato in cucina con Milena Miconi e Giaele De Donà per i comportamenti di Oriana Marzoli: "Ha mille atteggiamenti che non mi piacciono. Io ai suoi capricci non ci sto", ha affermato lui, contro cui si è scagliata la stessa Oriana che passando di là ha sentito tutto. Ne è nata, quindi, un'accesissima discussione.

"Ho capito il valore che dai a quello che c’era tra di noi . Non ho più voglia di discutere e con te è sempre una discussione. Non ho voglia di ascoltarti. Continua a giocare con le persone, ma con me non lo fare più" il rimprovero di Daniele. Man mano i toni si sono fatti sempre più accesi fino ad arrivare alle urla, al punto tale che la regia ha censurato la scena, spostato l'inquadratura in giardino e alzato il volume della muscia. Ma le grida si sono sentite comunque, prosuieguo della discussione in cui Daniele diceva "Se dovessi dire io quello che non mi va bene di te andiamo avanti parecchio. Non voglio più parlarti, basta! Ciao, te lo dico io! Ma chi vuole una che si comporta come te a 30 anni? Nessuno!" e lei che replicava: "Tu adesso mi vuoi far passare per una persona di mer*a , quando non lo sono. Adesso ti interessa questo perché sei fatto così. Mi vuoi far passare come una m ma io non lo sono e tu sei…".

Gli ultimi avvenimenti hanno molto animato i social dove - tra le diverse situazioni - anche le indiscrezioni sugli autori, la produzione e la regia del programma hanno suscitato molti commenti.

