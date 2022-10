Loredana Berté contro Elenoire Ferruzzi: "Un gesto intollerabile"

"Nel 2022 assistere ancora a persone che ne accusano altre di portare sfiga è inaccettabile sotto ogni punto di vista". Loredana Berté entra a gamba tesa nel dibattito in merito alla eliminazione di Elenoire Ferruzzi dal Grande Fratello Vip. Lo fa con un tweet in cui ringrazia la produzione del programma condotto da Alfonso Signorini di aver preso provvedimenti contro la concorrente, che si era fatta portatrice di gravi dichiarazioni legate al malocchio. Com'è noto infatti Berté è sorella di Mia Martini, cantante scomparsa nel 1995 e verso la quale i pregiudizi sono stati così pesanti da portarla alla depressione.

"Porta iella", "Ha il malocchio". Queste le espressioni usate da Elenoire, influencer ed icona LGBT, nei confronti di Nikita Pelizon, sua coinquilina, e che le sono costate la "cacciata" del pubblico arrivata ieri a seguito di una nomination lampo indetta dalla trasmissione. "Grazie ad Alfonso Signorini per aver preso una posizione decisa e messo in nomination questa persona, e al pubblico per averla eliminata - scrive ancora su Instagram Berté - Questi atteggiamenti non sono accettabili, le parole sono armi, feriscono e possono uccidere. Impariamo a usarle di conseguenza".