Al GF Vip si (s)parla ancora di Lorella Cuccarini: "Non saluta nei corridoi, ma si lamenta di Matano"

Tra le conversazioni dei concorrenti del GF Vip riecheggia il nome di Lorella Cuccarini, già tirata in ballo in termini tutt’altro che benevoli da Tommaso Zorzi nelle scorse settimane. Anche stavolta alla ballerina e conduttrice sono state riservate delle critiche, partite dal paragone con l’eterna rivale Heather Parisi per poi finire nei commenti relativi allo strappo con l’ex collega de ‘La vita in diretta’ Alberto Matano.

“Io ho lavorato con lei a Buona Domenica. Mangiava solo riso in bianco, sempre e solo riso in bianco. Aveva la sua tata Agnese che le portava quel riso in bianco. Heather era il talento vero, ballava meglio, ma Lorella Cuccarini aveva la sua sensualità”, ha affermato Matilde Brandi: "Brava la Parisi, bravissima. Lorella Cuccarini è più inquadrata, Heather invece è sempre stata il bel talento". Pronto, allora, il commento di Stefania Orlando che ha fatto riferimento a quanto accaduto alla fine della scorsa edizione del programma di Rai Uno: “A La Vita in Diretta ha mandato una lettera alla redazione dove diceva che si era sentita trattata in modo maschilista da Matano. Quelle della redazione si sono schierate tutte dalla parte di Matano. Tutte le donne erano con lui”.

Ed è stato allora che Maria Teresa Ruta si è inserita nella discussione lanciando una frecciatina in merito a quello che è stato descritto come un atteggiamento poco cordiale di Lorella Cuccarini: “Comunque è bizzarro che la Cuccarini si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi…”, ha sentenziato la presentatrice. L’assenza di contraddittorio spingerà di nuovo la diretta interessata a replicare via social come già accaduto dopo le dichiarazioni di Tommaso Zorzi?

GF Vip, Tommaso Zorzi contro Lorella Cuccarini

“A me dà fastidio la gente che apre bocca per seminare odio. Piuttosto taci che fai più bella figura. Da ballerina e showgirl, da una che sui gay ci ha fatto una carriera…. Non conosco un etero che se parte La notte vola la balla … Deve ammettere che grazie ai gay che qualcosina in più l'hai fatto”: così parlava Tommaso Zorzi a proposito di Lorella Cuccarini che, a stretto giro, aveva replicato sui social rimandando al mittente ogni accusa di omofobia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Se mi si chiede un’opinione sulle adozioni o sulla pratica dell’utero in affitto, posso pormi delle domande e non essere a favore”, il commento di lei: “Questa non è e non sarà mai una dichiarazione contro la comunità LGBT e i diritti delle persone che vi appartengono e che, anzi, rispetto profondamente”.