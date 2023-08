Loretta Goggi, la bordata a Pier Silvio: "Il GF è trash? Perché non c'ha pensato prima?"

Rivoluzione in corso a Mediaset, dove l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha deciso di abbassare l'asticella del trash in favore di una offerta editoriale più "sobria". Plausi da più parti, ma c'è anche una frecciata che arriva direttamente da Loretta Goggi, showgirl iconica Rai. Nel dettaglio, Goggi commenta l'intenzione di riportare una trasmissione come il Grande Fratello alla moderazione che l'hanno caratterizzata i primi anni, e dice: "Mi chiedo: se era trash (il Grande Fratello, ndr), perché non ci ha pensato prima?". Non solo, aggiunge la conduttrice: "E se il Grande Fratello diventa un’altra cosa, ha ancora senso?", accodandosi alla curiosità attuale del pubblico, che si sta domandando quale sarà l'esito di questo cambio di rotta a Cologno Monzese.

Intanto il cast del prossimo Grande Fratello prende forma: sarà un mix di "vip" e "nip", ovvero vedrà partecipare personaggi noti ma anche ignori. Al centro di tutto ci saranno le loro storie, proprio per tornare allo stile che ha caratterizzato le prime edizioni del papà di tutti i reality show. Al fine di ottenere questo risultato Berlusconi avrebbe già bocciato cinque nomi di celebrità ritenute non in linea con i suoi obiettivi.

Per Loretta invece la prossima stagione televisiva si aprirà col ritorno di Tale e Quale Show, varietà delle imitazioni in cui è giurata: "Mi piace fare un programma in cui contano il talento e la fatica. Poi è uno show, lo dico egoisticamente, in cui ho una responsabilità minimo, ok faccio la giurata, il resto è tutto nelle mani di Carlo Conti". Qui Loretta non ravvede trash: "Lo guarderei da spettatrice ed è un programma di cui non mi devo vergognare, con quello che si vede in tv non è poco. Con Carlo farei qualunque cosa, perché è gentile, ci mette la passione ed è rispettoso del pubblico".