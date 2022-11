GF Vip, Luca scoppia in lacrime e Daniele si commuove: il video

Al Grande Fratello Vip Luca Salatino continua a patire la nostalgia per la fidanzata Soraia Allam Cerruti fino a lasciarsi andare al pianto. Un nuovo momento di sconforto è arrivato stamattina quando il pensiero della compagna è tornato ad occupare i suoi pensieri e ad essere affrontato con Daniele Del Moro che si è commosso per le parole del ragazzo.

"Al di là della mia famiglia, non ho mai avuto persone che mi hanno voluto veramente bene. E quando trovi persone vicine a te che veramente danno un valore aggiunto a te, vedi che ti vogliono bene, è una cosa importante per me" ha confidato in lacrime l'ex volto di Uomini e Donne parlando della fidanzata conosciuta proprio grazie al programma. Nonostante la loro storia sia iniziata pochi mesi fa, la coppia ha già comprato casa e, una volta terminata l'avventura nel reality, l'intenzione di Luca è quella di chiederle la mano. "Abbiamo comprato insieme una casa, a Como, lei sta facendo le pratiche di casa. Mi dispiace non starle vicino in questo momento" ha raccontato a Daniele che lo ha confortato ricordandogli quanto sia forte il loro legame. E ancora: "La mia donna deve stare sempre con il sorriso, ho sempre visto mia madre soffrire, anche per amore. Spero che Soraia quando mi guarda sia orgogliosa di me. Ho bisogno del suo amore, credo di amarla più della mia vita. La lontananza mi ha avvicinato a lei, mi ha dato quello che nessuno mi ha mai dato in vita mia".

Lo sfogo nostalgico arriva a qualche ora di distanza dalla conversazione di ieri con Luca Onestini: "Mi manca un botto. È come se crescesse sempre di più, qua dentro non posso sentirla" gli ha detto parlando sempre della sua fidanzata: "Io me la sposo, quando esco da qui le faccio la proposta. So già come chiederglielo".

(Di seguito il video di Daniele e Luca)