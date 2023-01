GF Vip, Luca Onestini attacca Giulia Salemi: lo sfogo nella notte dopo la diretta

Se i telespettatori del Grande Fratello Vip apprezzano che i loro tweet vengano presi in considerazione nel corso della diretta su Canale 5, qualcuno nella casa non la pensa allo stesso modo. E non tanto per il contenuto dei commenti, quanto per la selezione che di essi viene fatta da Giulia Salemi, figura deputata alla descrizione del cosiddetto "sentiment" del pubblico durante il live. Ad esporlo senza mezzi termini è stato Luca Onestini che, finita la puntata, nella notte ha avuto uno sfogo contro l'influencer intercettato dagli utenti. La colpa? Secondo lui, Giulia non sarebbe equa nell'esposizione dei tweet e, di proposito, sceglierebbe di leggere solo quelli a suo sfavore con il preciso scopo di screditarlo. Il motivo? L'amicizia con Soleil Sorge, sua ex fidanzata.

Luca Onestini contro Giulia Salemi: "È amica di Soleil"

"Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c'è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un'altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla" ha affermato Luca Onestini riflettendo sulla puntata da poco conclusa. Poi il racconto della sua esperienza passate nel reality spagnolo: "In Spagna facevano vedere due tweet a testa, uno positivo e uno negativo. Così sarebbe giusto e oggettivo" ha aggiunto. E ancora: "In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet gli sceglie lei, non gli autori" ha continuato, generando una discussione social tra quanti si chiedono se non sia il caso che anche lui possa mettersi in discussione ogni tanto e pensare che, magari, davvero i tweet negativi superano quelli positivi sul suo conto.

Onestin: non può esserci una che legge i tweet a caso. Poi è pure amica di Soleil figurati.

Coso ringrazia che non elenchino gli hashtag contro di te #gfvip — Il tuo futuro ex marito ? (@Anbomo13) January 24, 2023