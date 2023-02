Gf vip, Luca e Ivana sempre più vicini: l'ex tronista scoppia in lacrime

Ma è davvero tutto finito tra Luca e Ivana? L'ingresso nella casa del Gf vip della modella ceca ha portato i due ex innamorati a confrontarsi sul rapporto oramai finito da tempo. Confronti che spesso sono diventati scontri ma anche momenti molto intesi dove entrambi si sono mostrati sofferenti e combattuti sul da farsi.

Le scuse di Onestini

L'ultimo, nelle scorse ore, quando l'ex tronista si è avvicinato ad Ivana ed in lacrime le ha chiesto scusa: "Se quello che mi hai detto lo pensi davvero, amen. Mi dispiace - ha dichiarato Onestini - Ti chiedo scusa se non ti ho dato abbastanza ma ti ho dato tutto quello che potevo. Se per te non era sufficiente, mi dispiace. Ti chiedo scusa ma non so che cosa avrei potuto fare di più. Ho cercato di essere il meglio che potessi essere. Pensavo di non averti mai fatto mancare niente, da nessun punto di vista ma evidentemente non era così. Però ti ho dato tutto quello che avevo. Penso solo che venirmelo a dire qua sia fuori luogo, che non sia il momento".

Parole che hanno fatto breccia sulla modella ceca che non è riuscita a trattenere le lacrime. Cosa riserva loro il futuro?