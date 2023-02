Gf Vip: Ivana Mrazova parla della relazione con Luca Onestini, lui minaccia querele

L'ingresso di alcuni ex all'interno della casa del Gf Vip ha trasformato il reality di Canale 5 in una sorta di "Ex on the beach" (show nel quale i concorrenti ritrovano i loro ex) e ha quindi trasformato le dinamiche interne. Se qualcuno sembra essersi avvicinato, poi una parola fuori posto fa scattare la lite: è quello che è successo a Luca Onestini e Ivana Mrazova.

I due si sono conosciuti al Gf Vip, sono stati legati per molti anni da ma un anno e mezzo si sono separati. Nella casa di Alfonso Signorini si sono rivisti dopo otto mesi e le emozioni sono tornate ad essere forti.

Ivana ieri sera ha raccontato il perché della fine della loro storia: "Ci siamo lasciati da un anno e mezzo, non lo vedevo da otto mesi. Ad oggi mi sento un po’ come al nostro gieffe, non so come evolverà questa cosa. Quando ho lasciato Luca è stato un periodo molto difficile per me, mio padre era venuto a mancare, mia nonna si era ammalata. Era il periodo di Covid e io non potevo muovermi dalla Repubblica Ceca". Lui sì le è stato vicino, ma non come avrebbe voluto.

"Quello è stato un momento molto difficile e non avendo mai vissuto prima quel dolore non sapevo gestirlo - ha spiegato ancora Ivana -. Luca all’inizio mi è stato molto vicino, ma dopo sono subentrate delle litigate inutili, mentre io avevo bisogno di un supporto psicologico. Lui non mi ha mai raggiunto, ma non poteva a causa del Covid e delle restrizioni. Mi sono fatta il lutto del mio papà da sola".

Dopo la puntata Ivana racconta a Luca di aver parlato della fine della relazione e improvvisamente il volto del concorrente è cambiato e ha minacciato di mettere in mezzo gli avvocati. "Se hai detto delle cavolate ti prenderai le responsabilità - l'ha così redarguita Luca -, io ora vado nel confessionale e chiedo di poter vedere i video dove parli di me. Le bugie non mi piacciono, mi hai lasciato te. Io smuovo mari e monti, chiamo l’avvocato se hai detto delle bugie eh, faccio pubblicare tutte le chat senza problemi".

Mrazova ha mantenuto la calma e ha spiegato ciò a lui ciò che aveva detto a Signorini: "Quando ti ho lasciato ti ho spiegato bene qual era il mio problema. Stavo male, ero disperata e quindi l’ho fatto".