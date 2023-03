Gf Vip, Luca Onestini a rischio squalifica: ancora una volta colpa del sale (VIDEO)

Scaramanzia, sale e di nuovo l'ombra della iella. Ancora una volta al centro di dinamiche poco chiare c'è la figura di Nikita Pelizon. La concorrente era già stata accusata di portare sfortuna da Elenoire Ferruzzi e poi da Nicole Murgia che dopo il passaggio di fronte a lei di Pelizon ha deciso di lanciarsi del sale alle spalle.

Esattamente lo stesso gesto è stato fatto da Luca Onestini. In poche ore quelle immagini hanno fatto il giro del web e ovviamente su Twitter stanno letteralmente dividendo il pubblico tra chi afferma che il gesto era ovviamente rivolto a Nikita che poco prima si trovava in cucina e chi invece afferma che non sono collegate proprio perché in quel momento non era nella stanza, a questa obiezione però altri controbattono sottolineando come il vippone si sia guardato furtivamente intorno prima di fare il gesto.

La conseguenza è che in molti stanno chiedendo che vengano presi dei provvedimenti nei confronti di Onestini. Questa sera ci sarà una nuova puntata del Gf e vedremo se Alfonso Signorini parlerà di quanto accaduto in casa chiedendo spiegazioni.

Onestini buttare sale e prima guardarti attorno , gli autori tuoi complici puoi prendere in giro , il pubblico che vota No pic.twitter.com/HmVOi9yxFg #gfvip March 15, 2023