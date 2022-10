Gf Vip, Luca Salatino: "Prima di Soraia sono stato con tante donne" e poi dice il numero

Luca Salatino non trova pace, sempre più spesso i suoi occhi sono bagnati dalle lacrime per la lontananza dalla sua fidanzata Soraia Allam Ceruti. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e il loro rapporto sembra essere molto vero. E proprio durante un discorso iniziato parlando di lei Luca racconta quante storie ha avuto. Soraia l'ha cambiato, lui è certo che sia la donna della sua vita, e quindi è stato normale per lui parlare del prima. Così a George Ciupilan spiega che dentro la casa è cresciuto: "Io qui so me stesso, ma sono cresciuto. Nel mondo in cui sono cresciuto non esistono parole. Sono cresciuto con persone di 30 anni più grandi di me e che non parlano. Gente che non usa le parole che vive con il pensiero ‘vince chi mena de più’. Ovvio che non è giusto però è il mondo in cui stavo. Qui però sto cambiando e sto a contatto con voi che siete diversi".

"Mi sono divertito ho conosciuto tante persone. Poi quando ho incontrato lei tutto è cambiato - qui Salatino parla del passato da farfallone - Io nella mia vita sono stato con tante donne. Almeno 150, ma anche 200, però anche se sono tante quella giusta è una. Lo capisci quando arriva quella che ami davvero. Però quando incontri la ragazza giusta tutto cambia. Per lei farei tutto. Quando stiamo insieme non ci sta nulla. Un suo sorriso, un abbraccio mi cambia tutto. Lei mi regala qualcosa che è indescrivibile. Per lei lascerei anche Roma, andrei ovunque".

Bellissime le parole spese per la fidanzata, ma ovviamente ciò che ha particolarmente incuriosito gli spettatori, e anche gli utenti social, è stata l'affermazione sulle donne con cui è stato Salatino e l'ironia non è mancata, soprattutto su Twitter.

Luca ha avuto più di 150 donne. Ah #GFvip October 19, 2022