Luca Salatino abbandona la Casa del Gf Vip

La permanenza di Luca Salatino nella Casa del Grande Fratello è stata molto sofferta. A pesare sul percorso del ragazzo la forte mancanza per la fidanzata Soraya. L’ex tronista in più occasioni ha pensato di abbandonare il Loft di Cinecittà, sino alla decisione di questa sera. Lo chef romano messo alle strette ha deciso una volta per tutte di lasciare il gioco.

Il percorso di Luca

Una scelta che non sorprende visto che già in passato Salatino era stato posto difronte al difficile aut aut dalla stessa Soraya, stanca di vederlo soffrire. All’epoca il ragazzo, incalzato dalla fidanzata, decise di proseguire con il gioco, ma con molto difficoltà. Nonostante abbia ricevuto sorprese, incoraggiamenti dai suoi cari, Luca nelle ultime settimane è apparso sempre più affranto.

La decisione di Luca

Il Gf Vip vedendolo in uno stato di evidente difficoltà nel corso della puntata pone al ragazzo la fatidica domanda: “Vuoi continuare il gioco?” Salatino è però arrivato allo stremo e la sua scelta è ormai irrevocabile. “E’ un percorso bellissimo, ma al di là di quello che mi ha insegnato è giusto che è un percorso che fa chi ha tutti i giorni il sorriso in bocca e vuole farlo. Non riesco più essere me stesso, a mettercela tutta”, dice il ragazzo argomentando la sua decisione.

Una scelta accolta con dispiacere e commozione dai coinquilini. Eppure il padrone di Casa Alfonso Signorini ci tiene che questo non sia un momento solo triste, così chiede a Luca che per mesi ha deliziato i vipponi ai fornelli, di designare i suoi eredi in cucina. Salatino armato di matterello conferisce il titolo di cuochi della casa a Milena e Davide, saranno loro d’ora in avanti ad avere il compito di cibare i vipponi. Un ultimo saluto e il Vip arriva in studio. Ora la cucina del Loft di Cinecittà, e non solo, sarà decisamente più vuota.