Gf Vip, Luca Salatino: "Mi sono rotto il ca**o", la decisione presa nella notte è definitiva

Il percorso nella casa del Grande Fratello Vip di Luca Salatino è stato come un viaggio sulle montagne russe: con tantissimi alti e altrettanti bassi. L'ex tronista di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi in cui Salatino ha trovato l'amore (Soraia Allam Ceruti), ha spesso pianto e minacciato di abbandonare il programma perché non riusciva a stare lontano dalla sua fidanzata. Nelle ultime settimane sembrava aver trovato un equilibrio, ma dopo la diretta di ieri sera, nella quale ha incontrato il padre, qualcosa dentro di lui dev'essere cambiato.

Luca, nel cuore della notte, ha infatti comunicato di aver deciso di abbandonare la casa. Custodi di questa confessione Davide Donadei, neo gieffino, e Nikita Pelizon. A fine dicembre, quindi, Salatino non sarà più un concorrente del Gf Vip 7, almeno secondo le sue dichiarazioni. Luca è così sicuro forse perché potrà abbandonare il reality senza pagare nessuna penale.

Lo sfogo-annuncio di Luca Salatino

"Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio - ha dichiarato Luca, come riportato dal sito Biccy -. Mi peggioro l’immagine anche. E mi manca lei troppo. E poi forse era il momento sbagliato per questa avventura. Se io facevo un anno con lei, lavoricchiavo sui social era diverso. Stiamo da poco insieme ed è strano. Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e tutto, poi la scelta e dopo subito il GF Vip. Poi veniamo da anni di Covid, qui i mesi chiuso pesano. No non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto".

"Tu mi dici che devo cercare di resistere, ma no. Meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male. Allungare senza volerlo non mi piace. Ma loro lo sanno che io esco. Esco anche per Sorai è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta. Ho capito che sto facendo questo come lavoro per il nostro futuro, non sono scemo. Però sono 100 giorni che sono qui dentro. La fine è arrivata e la vita è fatta di scelte".

Poi Salatino sottolinea come il tempo nella casa sembri dilatato: "Io mi sono fatto quattro mesi da corteggiatore, cinque mesi da tronista chiuso. Poi ho fatto quattro mesi libero e ora sono qui chiuso devi capirmi. Dopo tutto questo tempo mi sono rotto. Tre mesi qui mi sembrano un anno".

"Io sono arrivato a un punto che mi sono rotto il ca**o - ha voluto specificare il concorrente -. La vita è una e devi fare quello che ti senti. Poi mica esco dopo soli 10 giorni. Ci vuole più coraggio a uscire che a restare. A me non mi frega nulla se la gente mi apprezzerà di più perché esco o se mi criticherà. Io sono sempre me stesso e anche questa decisione l’ho presa pensando a me e quello che voglio.