"Piango da cinque giorni, ho sempre l'ansia", Luca Salatino vuole già abbandonare il Gf Vip

Dopo una sola settimana nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Salatino ha dichiarato di voler abbandonare il gioco. Lo chef ed ex tronista di Uomini e Donne, infatti, sembra proprio non essere in grado di reggere la pressione psicologica del programma e, sopraffatto dall'ansia, ha affermato di voler lasciare il Grande Fratello perché sta vivendo malissimo questa esperienza.

"Sono cinque giorni che piango non ce la faccio più - dice Luca in uno dei suoi momenti di sconforto nella casa - Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire. In questo momento ho una mancanza, non vedo la mia ragazza da dieci giorni sto male. Ho anche mia madre che non sta bene, qua è tutto amplificato”.

Ricordiamo che il romano ed ex protagonista di Uomini e Donne aveva accusato un certo malessere fin dal primo giorno, finendo in lacrime per la mancanza della sua fidanzata Soraia, scelta da lui proprio nella scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi. Quella che sembrava una strategia, però, sembra essere una reale insofferenza da parte del trentenne che, in una conversazione con la sua collega vippona, Sara Manfuso, dice di voler lasciare, una volta per tutte, il gioco condotto da Alfonso Signorini.

“Qua dentro è come una tortura, una violenza, ti capisco” sono, invece, le parole della Manfuso nei confronti di Salatino che, proprio come lui, sta subendo l'impatto violento della prima settimana di GF Vip a livello psicologico.

Salatino, inoltre, è stato al centro di una polemica per aver preso male le provocazioni di Elenoire Ferruzzo, la concorrente trans che non ha mai negato di essere attratta da lui e che crede che anche il romano sia attratto da lei. Luca, però, nega tutto e sottolinea: "Non fate passare questa immagine di me" e, il pubblico non ha proprio preso bene questa risposta dell'ex tronista che è subito stato accusato di transfobia.