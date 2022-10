Gf Vip, Luca Salatino a rischio eliminazione: il video

La bestemmia dentro la casa del Grande Fratello crea sempre grande sconvolgimento, alcuni neanche si rendono conto di aver pronunciato parole irrispettose, altri invece sì e quindi poi cercano di fare ammenda. Tra chi rischia l'eliminazione c'è Amaurys Perez, al momento la sua causa è ancora al vaglio e scoriremo lunedì quale sarà la sua sorte, e forse anche Luca Salatino.

Il concorrente è vero che è stato prontamente interrotto da Charlie Gnocchi e George Ciupilan, che sono intervenuti proprio per bloccarlo, ma la frase era ben comprensibile. Tutto è successo durante la festa di compleanno di Wilma Goich, Salatino ha perso la pazienza e quindi ha esclamato: "Oh ma aspetta un attimo! Mò stiamo a magnà porco di". "Non esagerare Luca" ha detto Ciupilan. "Luca occhio perché poi ti scappano anche delle cose, calmati dai" ha invece detto Gnocchi.

Salatino potrebbe essere salvo, ma sicuramente verranno eseguiti controlli anche per il suo caso. Intanto la possibile eliminazione di Perez andrebbe a compromettere ulteriormente l'equilibrio della casa.