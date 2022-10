Luca Salatino scoppia a piangere al Gf Vip e rivela: "Sono stato bullizzato e depresso"

Luca Salatino finisce in un mare di lacrime in questa ottava puntata del Grande Fratello Vip parlando del suo passato e del rapporto con sua mamma e ammette di aver subito bullismo da ragazzino ma anche di aver sofferto di depressione. Non riesce a trattenere le lacrime l'ex tronista di Uomini e Donne mentre racconta, rispondendo alle domande di Alfonso Signorini, le difficoltà vissute nel suo passato e i periodi più bui della sua vita.

"Mia madre è stata operata al cervello per un tumore e vedere una madre che non riesce a sorridere è brutto - ha commentato Luca Salatino - A 23 anni sono arrivato nel baratro più profondo. Quando ho vissuto la depressione a me non mi ha mai fatto una telefonata nessuno. Di notte non dormivo e non mi stava vicino nessuno. Quei giorni lasciavano un buio dentro di me. Mia madre non mi ha mai abbandonato un attimo. Mia madre è una guerriera. Il pugilato è stata la mia salvezza, la mia vittoria"

"Da bambino venivo picchiato perché ero un ragazzo più sensibile degli altri - ha poi continuato Salatino - Io non ne parlavo con nessuno perché a casa c'erano già problemi. Mia mamma non stava bene e per me è cambiato tutto con la sua malattia. Mamma per me è la persona che mi è stata sempre vicino, è stata la mia guida. Con i primi soldi che ho guadagnato ho dato una mano a quello che serviva, cioè farle venire il sorriso. Io ero un ragazzo che faceva pugilato e il mio sogno era quello, il pugilato per me è stato tutto, mi ha permesso di andare sulla corretta via, che mi ha tolto dalle strade sbagliate".

Poi, Luca, ha incontrato sua mamma che è andata in casa per salutarlo e incoraggiare il suo percorso all'interno della casa.