GF Vip, Luca Salatino annuncia l'addio: "Si fanno giochetti, non fa per me"

Luca Salatino si è detto pronto a lasciare il Grande Fratello Vip. Dopo una lite Cristina Quaranta che ha dubitato dei suoi sentimenti per la fidanzata Soraia, l'ex tronista di Uomini e Donne ha confidato le sue intenzioni a Charlie Gnocchi e George Ciupilan: "Questo gioco non fa per me, qui fanno giochetti e trucchetti, io sono sono così, quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene". Antonella Fiordelisi lo ha invitato a riflettere, ma Luca ha spiegato che in quella che pare una scelta drastica ha anche inciso molto quanto accaduto a Marco Bellavia: "Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere. Non ho più motivazioni per restare. Lascio per mancanza di motivazione" ha aggiunto:, "Io non l'ho detto, ma pure quello che è successo a Marco mi ha toccato… La decisione ragazzi l’ho presa. Non ditemi giusto o sbagliato. Io penso a ciò che mi fa stare bene".

Luca ma in che senso vuoi abbandonare?

Dopo Marco pure tu no eh #gfvip — Mary?? (@Folliaaa2) October 9, 2022

La lite tra Luca Salatino e Cristina Quaranta

Come si diceva, la scelta di abbandonare il gioco di Luca Salatino è arrivata in seguito a una discussione con Cristina Quaranta scatenata da un massaggio che Nikita ha fatto all'ex tronista. In quel gesto Cristina ha insinuato ci sia stata della malizia, al contrario di Luca che l'ha ridimensionato come un semplice comportamento affettuoso: "Questo è quello che pensi te, ma Soraia lo pensa allo stesso modo? Questo è il senso" ha chiesto la ex ragazza di Non è la Rai.

A quel punto il con corrente ha sbottato: "Ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o non pensa? Lo saprò cosa è giusto o no? Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma che ca**o te ne frega. Se uno sta a piangere ogni giorno per la sua ragazza, un motivo c’è".

Intanto i telespettatori si chiedono se davvero l'intenzione così fermamente annunciata da Luca si concretizzerà magari nella serata di oggi, quando si attende una nuova diretta che farà il punto di quanto sta accadendo tra i personaggi più spiati della tv.