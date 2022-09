GF Vip, Luca Salatino è già in lacrime: "Non voglio rovinarmi quest'esperienza"

Non sono passate nemmeno 24 ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip che Luca Salatino già non trattiene le lacrime. Colpa della nostalgia per la distanza dal suo amore Soraia Allam Ceruti, fidanzata conosciuta a Uomini e Donne di cui è profondamente innamorato. Negli ultimi tempi, infatti, la coppia ha iniziato a vivere insieme, fortificando un legame per cui oggi l'ex tronista prova malinconia. "Questa cosa è bella perché vuol dire che sono innamorato. L'ho aspettata tanto", ha confidato Luca ad Antonino Spinalbese lasciandosi andare alla commozione. Tuttavia, consapevole di aver appena iniziato un'avventura televisiva che potrebbe durare a lungo, spera di non lasciarsi condizionare dal pensiero della fidanzata: "L'importante è che non mi faccia rovinare l'esperienza da questo".

"Quando mi sveglio e non la trovo mi manca. È un'esperienza per noi, ci legherà ancora di più", aggiunge ancora Luca certo che se non si sentisse così affranto vorrebbe dire che non prova nulla per la sua Soraia.

(Di seguito il video di Luca in lacrime al GF Vip)

Chi è Luca Salatino

Classe 1992, Luca Salatino nasce a Roma e ha cominciato il suo percorso nel dating show di Canale 5 come "non scelta" di Roberta Ilaria Giusti. Figlio unico di genitori separati, nutre una passione per il pugilato ma nella vita di tutti i giorni fa lo chef in un ristorante di Trastevere. Il suo cavallo di battaglia è la pasta carbonara, piatto con il quale è finito su Gambero Rosso e molto altro.

Nel suo passato ha vissuto un momento buio dopo un intervento chirurgico alla schiena che non gli ha permesso di camminare per mesi, evento che gli ha causato una forte depressione ed aiutarlo in questo momento delicato è stata la mamma.