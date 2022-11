Gf Vip, Luciano Punzo shock: "La mia bisnonna veniva picchiata, quello era vero amore"

L'esperienza al Gf Vip sta facendo riflettere molto Luciano Punzo sulla sua relazione con Manuela Carriero. La fidanzata le manca molto, ma parlando con Sarah Altobello rivela anche di vivere momenti di difficoltà con lei: "Mi manca, sto cercando di capire delle cose. È probabile che la sposerò".

Luciano ha poi espresso dei suoi pensieri sull'amore e su come nella società di oggi sia difficile costruire relazioni e portarle avanti. A questo proposito, però, ha fatto delle affermazioni molto forti che hanno lasciato perplessa Sarah. "È cambiato proprio il metodo di approccio" ha detto, continuando: "Ci sono nella vita alti e bassi, mi hanno insegnato che le cose se si rompono vanno aggiustate, non si cambia. Oggi invece sono tutti bravi a cambiare ragazza. Non c'è più quella cosa di cercare di aggiustare". Fino a qui nulla di eclatante, ma quanto detto subito dopo sta indignando il popolo del web: "Io ricordo altri tempi, in passato, quando l'uomo picchiava la donna. Non vorrei mai questo, ma quello era amore. Alla mia bisnonna stava bene, diceva 'lui è il mio uomo'. Sono cresciuto con quei valori, non posso farci niente".