Gf Vip, crisi durante la diretta: Lulù Selassiè chiusa nel bagno in lacrime

"Vai via por*a pu**ana, vai via. Voglio rimanere da sola, voglio andare via subito. Adesso, voglio andare via ora" urla Lulù dal bagno della Casa. La toilette è l'unica stanza senza le telecamere. Tra le varie urla e parole Signorini è intervenuto e ha usato parole molto forti per esorcizzare quello che stava accadendo in diretta:

"Noi, io, certe espressioni, nel mio programma non le accetto. Quindi Lulù si sta rivelando una grande maleducata. Lo riferite da parte mia a lei? Non si reagisce in questo modo, così strafottente, perché non accetta una nomination? Io non fermo il programma per Lulù, perché se a lei non frega nulla della sorpresa, a noi, del Gf non freva niente di Lulù e delle sue bizze. Clarissa e Jessica andate in love boat".

Il pubblico ha deciso che la prossima VIP salva è... MANILA! #GFVIP pic.twitter.com/RtnIXUKZYo — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 29, 2021

Le sorelle lasciano Lulù nel bagno

"Vostra sorella ha esagerato e sta esagerando, adesso sorridete non voglio rovinare la vostra festa" per loro una bellissima sorpresa: il cugino che da tr anni vive in casa con loro.

Alex Belli è riuscito a far ragionare Lulù e la principessa ha raggiunto le sorelle in Love Boat, lì Alfonso ha cercato di superare la crisi, ma ha chiesto a Lulù di scusarsi: "Forse qualche scusa ci è dovuta".

"Ma certo che chiedo scusa, mi dispiace. Noi non ervamo contente dell'essere divise - ha spiegato Lulù - e io senza le mie sorelle non posso stare qui dentro, per me è stata una cosa forte. Io non posso stare senza le mie sorelle".

Signorini ha poi invitato le tre sorelle a godersi il bel momento, è arrivato il freeze e con lui anche Nicolas.

