Gf Vip, Lulù sbotta con Manuel: "Non ci hanno fatto fare Romeo e Giulietta perché sei sulla sedia a rotelle"

Lulù e Manuel contro tutti. O almeno questa sembra essere diventata la missione della principessa Selassié, innamoratissima del nuotatore, che difende a spada tratta. I due sono la prima e anche unica coppia ufficiale della Casa, motivo per cui ieri sera, quando in occasione del compleanno di Katia Ricciarelli i 'vipponi' sono stati chiamati a mettere in scena alcune tra le più famose opere teatrali, si aspettavano quasi di diritto il ruolo di Romeo e Giulietta. Ma così non è stato.

A interpretare la storica coppia veronese sono stati Sophie e Alessandro, mentre a Manuel e Lulù sono toccati il padre e la figlia della Norma di Bellini. Una decisione che la principessina non ha mandato giù, ma c'è di più. Parlando con Jessica, Lulù avrebbe capito che il motivo per cui non sono stati loro a vestire i panni di Romeo e Giulietta è ben altro e lo ha riportato immediatamente al fidanzato: "Questa recita non ha senso, gli innamorati dovevamo farli io e te - ha sentenziato - Anche Miriana ha detto che ho ragione su questa cosa, 'ha più senso che lo facciano Lulù e Manu che sono una coppia reale da quattro mesi'. Stiamo insieme da mesi, siamo fidanzati seriamente, ci amiamo e abbiamo dei progetti per il nostro futuro. Siamo sicuri che vogliamo stare insieme anche fuori di qui, non è un flirt in cui dobbiamo vedere cosa accadrà, io e te siamo sicuri, ci sposeremo e staremo sempre insieme".

Manuel è rimasto ad ascoltare Lulù, un fiume in piena: "Sai cosa mi hanno detto? - ha proseguito la Selassié - Che non ci hanno fatto fare la parte della coppia perché non è bello da vedere, perché tu sei sulla sedia a rotelle. ma ti rendi conto? Questa roba mi fa arrabbiare. Mi infastidisce, mi viene da piangere. Non si fanno queste cose amore, non è giusto. Jessica mi ha riferito che le hanno detto questa cosa. Non è giusto che qualcuno pensi questa cosa orribile di te". Al momento di far uscire il nome, però, Jessica ha detto a Lulù che è stata lei a capire male. Gatta ci cova? Certamente un altro succoso gossip in cui Signorini potrà tuffarsi venerdì in diretta.