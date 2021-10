GF Vip, Lulù piange per Manuel: "Voglio dormire con te". La replica di lui gela la principessa

Un fuoco di paglia destinato a spegnersi nel giro di qualche giorno: così può essere descritto oggi il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie, già agli antipodi di una relazione concepita in modo diametralmente opposto da ognuno dei due. Dopo i teneri approcci dei primi giorni di permanenza nella Casa del GF Vip, il concorrente ha provveduto a mettere piano piano i paletti con la compagna di avventura che adesso reclama attenzioni non più ricambiate e, anzi, chiaramente respinte.

"Vorrei dormire con te", è stata la richiesta di Lulù che, in lacrime davanti a Manuel, ha ammesso di sentire il bisogno di una vicinanza fisica con il ragazzo. Manuel, invece, reclama i suoi spazi e con grande sincerità ha messo in chiaro le cose: "Dormire con te è un piacere, e come tale deve rimanere", ha affermato, aggiungendo poi di non volersi sentire costretto a determinate azioni e di sentirsi sostanzialmente libero di stare e dormire con chi desidera.

La delusione di Lulù è stata visibile nel suo sguardo e, anche alla luce delle ultime battute di Manuel, è evidente che tra i due il rapporto sia destinato a non evolvere in quel qualcosa in più che la ragazza desidererebbe.

Manuel si allontana da Lulù

Negli ultimi tre giorni Manuel ha rifiutato più volte di baciare Lulù. Prima spiegandogli che la sua camicia era troppo costosa per poter essere sciupata ("Occhio, costa tantissimo", le ha detto), poi chiedendole di non rovinargli il trucco che aveva messo sul viso in occasione di un gioco di ruoli in Casa. Gli atteggiamenti hanno evidentemente allarmato Lulù, gelosa anche di Sophie, ufficialmente single. Attenzioni che hanno portato Lulù ad una scenata di gelosia non gradita. "Rispetta il mio silenzio ho bisogno di cinque minuti di pausa, cinque minuti per me", ha detto Manuel: "Per i problemi che ho io, queste cose non mi interessano. Non cammino più, non ho più una vita".