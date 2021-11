Alfonso Signorini furioso contro Lulù: "Se continui così ti mando via"

Lulù Selassie è la concorrente di questo Gf Vip 6 che fa arrabbiare di più Alfonso Signorini. Questa seram durante la diretta, nel momento delle nomination Alfonso è arrivato a dare un aut aut alla giovane principessa o cambia o deve andarsene. Lulù ha sprecato un'altra nomination, lunedì - prima puntata per le tre sorelle come concorrenti singoli - non aveva scelto in tempo e Alfonso le aveva comunicato che quindi non avrebbe potuto partecipare. Questa sera ha fatto il nome di Manila Nazzaro ma aggiungendo "Non so perché. Non ci sta il motivo e non me lo posso inventare". Qui Alfonso è andato su tutte le furie e l'ha minacciata.

Gf Vip, le nomination senza strategia di Lulù

"Non ci sta il motivo non me lo posso inventare, ci sono gli immuni..." ha continuato a ripetere la Selassiè e così Signorini ha tuonato:

Parliamoci chiaro, la volta scorsa ti sei messa sotto al tavolo perché non sapevi che fare, oggi te ne esci che non sai chi nominare, ma allora vai fuori dal Grande Fratello e non giocare più. Ma perché devi sprecare così le nomination.

La concorrente si difende e dà la colpa agli immuni che le impediscono di votare chi vuole davvero, ma questa frase non è piaciuta al conduttore che le ha detto: "Ma magari ci saranno persone che non legano con te. Ma che cavolo stai dicendo? Io non accetto questa nomination, o mi dai la motivazione oppure la annullo". Manila è intervenuta per suggerirle una giustificazione e di puntare sul fatto che la rimprovera sempre, ma questo fa arrabbiare ancora di più Signorini: