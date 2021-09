Gf Vip, le opinioniste "pop" contro Lulù e Raffaella Fico: una è "brutta", l'altra una "mantenuta"

Nello studio del Gf Vip ci sono due nuove opinioniste, dette "pop" perché saranno la voce del popolo. Il loro esordio è stato scoppiettante perché hanno già preso di mira due concorrenti, o sarebbe meglio dire quattro, della Casa. Prima Lulù e poi le altre due sorelle Selassié e poi Raffaella Fico.

Gf Vip: le opinioniste "pop" contro le sorelle Selassié

Sedute sul loro divano verde le due signore, Rosella e Adriana, hanno commentato il trucco delle giovani principesse sottolineando che sarebbe meglio che smettessero di truccarsi perché sono più belle acqua e sapone. Signorini ha chiesto alle due pop cosa ne pensino delle sorelle e la prima risposta è stata un po' spiazzante: inquadrata c'era Lulù e una delle due ha esclamato "Mamma quanto è brutta quella lì". Cercare di rimediare una tale gaffe non è semplice però ci hanno provato: "Volevo dire che con tutto quel trucco sul viso sono brutte, struccate sono molto più belle".

Gf Vip: le opinioniste "pop" contro Raffaella Fico

Dopo si sono concentrate su Raffaella Fico che è stata la prima a ricevere un aeroplano con uno striscione. Il mittente? Il suo amore Piero. Una storia fresca, solo un mese e mezzo, ma che sembra riempire di gioia Raffaella. "Lo amo molto, ci conosciamo da un mese e mezzo ormai" ha spiegato senza però dare maggiori informazioni.

Signorini però voleva sapere di più e così le mostra la copertina del suo settimanale, Chi, in cui si vede proprio Raffaella con la figlia e Piero in vacanza in Grecia. Baci, abbracci, carezze a bordo di un'imbarcazione. Queste foto hanno risvegliato le opinioniste che hanno ironizzato sul grande amore: "Un grande amore e vi conoscete da un mese, avevi detto di essere single! E poi immagino che lui faccia l'operaio, ti ha già portato molto in giro...". Raffaella è rimasta calma e ha risposto con il sorriso anche se era evidente che avrebbe voluto dire altro: "Quando l'ho conosciuto non sapevo che lavoro facesse, e comunque fa un lavoro comune. Siete simpatiche ma un po' troppo cattive eh...". Non proprio velatamente le due signore hanno dato della mantenuta a Raffaella Fico.

La sciura che chiede a Raffaella Fico se il fidanzato da un mese e mezzo che ama moltissimo è ricco #GFVip pic.twitter.com/4AywUu0H0C — Davi De (@davided81) September 24, 2021

Ma che vogliono ste due vecchie da Raffaella Fico, ma saranno cazzi suoi se ha il fidanzato ricco... ma che vogliono? Cosa doveva dire? Sì, sono una donna ricca che sta con un uomo ricco conosciuto nell’ambiente dove lavoro e quindi? Di0c4ne #gfvip September 24, 2021

Gf Vip: chi è Piero Neri

Piero Neri è il fidanzato di Raffaella Fico. La loro relazione è molto recente, ma secondo quanto raccontato da Chi i due si sarebbero promessi di sposarsi dopo la fine del Gf. Lui ha 45 anni ed è l'erede di una famiglia di noti imprenditori nel campo mercantile di Livorno.