Gf Vip: grave lutto per il concorrente Alessandro Basciano. La situazione

Grave lutto per Alessandro Basciano, concorrente del Grande Fratello Vip. La notizia arriva ad appena dieci giorni dall'ingresso (tardivo) dell'inquilino nel loft di Cinecittà, a comunicarlo la sorella Giorgia via social: proprio nel giorno di Natale è morto il nonno.

Il doloroso annuncio è arrivato tra le Instagram Stories di Giorgia ed è stato presto condiviso dal profilo di Alessandro stesso: "In questo giorno di festa te ne sei andato… Mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto", si legge. A corredo del messaggio, c'è una foto del signore, anziano ed ancora sorridente.

Non è ancora chiaro quando verrà comunicata la notizia ad Alessandro. Già in passato, in occasione di eventi tragici come questo, ai concorrenti è stata offerta la possibilità di allontanarsi per un breve periodo dalla Casa in modo da poter dare l'ultimo saluto ad una persona cara. Si ricordi, ad esempio, di quando Daniele Bossari lasciò momentaneamente il gioco per recarsi ai funerali di Franchino Tuzio, manager di spettacolo. E' chiaro che oggi il Covid complica molto le cose, ma di certo c'è che al trentenne genovese non sarà risparmiata questa possibilità.

Alessandro sempre più discusso, i motivi

Intanto Alessandro, entrato nell'ultima tranche di concorrenti a metà dicembre, si è imposto da subito come uno dei più chiacchierati. Il motivo è da ricercare nell'attrazione provata nei suoi confronti da parte di alcune concorrenti, ovvero Soleil Sorge, Jessica Selassie e Sophie Codegoni. Tre pretendenti, sì, ma una sola scelta per lui: la biondissima Sophie, con cui si è chiuso in magazzino lasciandosi andare (proprio in queste ore) ad un momento di intensa passione.

In basso, una foto del nonno di Alessandro Basciano, morto a Natale

Chi è Alessandro Basciano

Classe 1989, genovese, Alessandro Basciano è un modello e volto televisivo nonché addetto ai lavori nel mondo digital tramite una agenzia. La popolarità televisiva è arrivata grazie alle trasmissioni prodotte da Fascino PGT Uomini e donne e Temptation Island. E' single, ha molti flirt famosi nel curriculum sentimentale, ed ha un Nicolò, il figlio avuto da una precedente relazione con l'ex fidanzata Clementina Deriu. E' molto legato alla sua famiglia. Ed è attorno ad essa che si stringerà in questo momento così complesso di lutto.