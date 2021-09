Gf Vip, Balotelli contro Raffaella Fico: "Solo cattiverie e bugie"

Il Gf Vip 6 non è ancora iniziato che già scattano le prime polemiche. Che potessero crearsi attriti tra Raffaella Fico e il padre della sua bambina, Mario Balotelli, tutti se lo aspettavano, ma non nella prima puntata.

Gf Vip, Raffaella nella casa parla di Mario Balotelli

Nella clip di presentazione Fico ha parlato per forza di Mario Balotelli - definendolo il suo "amore più grande" - visto che è il padre di sua figlia Pia. Scherzando Raffaella ha fatto riferimento alla battaglia da lei perseguita per far riconoscere la piccola e ha parlato di come sia ora Mario come padre. Con il sorriso sulle labbra e un tono scherzoso ha affermato che il calciatore è un bravo padre che si impegna, ma che "potrebbe fare di più, molto di più".

Questa affermazione non è passata inosservata e anche Signorini ha voluto sottolinearla e, come volevasi dimostrare, ecco che arriva anche la risposta di Mario.

... Baby, I swear it's (not) a déjà vu! ?



Raffaella Fico torna lì, dove tutto è successo. Nella Casa di #GFVIP! pic.twitter.com/ouTehYN60u — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 13, 2021

Gf Vip: Balotelli risponde a Raffaella Fico

Il calciatore adesso si trova in Turchia dove gioca per la Adana Dermispor nella SuperLig, su Instagram ha pubblicato una storia, che per alcuni minuti aveva eliminato per poi ricondividerla, dove ha scritto: "Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che palle!".