Malgioglio contro Leali per le frasi su Mussolini: "Meglio che si metta a cantare"

Non si placa la polemica per le frasi pro-Mussolini che Fausto Leali avrebbe pronunciato al Grande Fratello Vip. In molti sui social chiedono l'espulsione del cantante, attaccato in queste ore anche da Cristiano Malgioglio: "Ha sbagliato, non doveva mettersi a parlare di politica in un programma come il Grande Fratello, che io conosco perfettamente".

Il paroliere ha partecipato alla seconda edizione del reality e conosce bene le dinamiche, dentro e fuori la Casa: "I concorrenti devono lasciare fuori la politica da un contesto come quello - spiega all'Adnkronos - soprattutto quando si tratta di argomenti delicati. Leali meglio che si metta a cantare". Non la tocca piano Malgioglio, che continua: "La gente che fa i reality quando ha i microfoni deve stare attenta a tutto quello che dice. Non hanno capito che quello è un gioco al massacro, bisogna lasciare da parte tutto ciò che è politica, si devono divertire". L'autore musicale aggiunge poi un'altra considerazione: "Fausto Leali è un personaggio che attiene alla musica, meglio che parli della sua vittoria al festival di Sanremo, che faccia conoscere la sua musica ai giovani d'oggi, senza mettersi a parlare di politica in un contesto in cui ai ragazzi non gliene frega niente".

Malgioglio non perdona Fausto Leali

A Malgioglio proprio non vanno giù quelle parole (anche se tutte ancora da dimostrare) e conclude: "In un reality ci vuole l'amore, ci vuole l'astuzia, ma il problema là dentro è che non hanno nulla da fare, si annoiano e vengono fuori anche discorsi non attinenti. Per parlare di politica vadano nei talk show, qui ci devono far sorridere e divertire, come sta facendo la contessa De Blanck che io difendo a spada tratta. Leali, prendesse un microfono e cominciasse a cantare".

Le frasi incriminate di Fausto Leali

Non è ancora chiaro cosa abbia detto esattamente Fausto Leali, che ha citato Mussolini e Hitler davanti alle telecamere che li riprendono h24. Nel video ripreso da un telespettatore di Mediaset Extra, sentiamo alcune parole un po' confuse. "Ha fatto delle cose per l'umanità le pensioni, le cose... E' andato poi con Hitler. Hitler nella storia era un fan di Mussolini", si sente. Ma va precisato che la clip comincia a discorso già cominciato, dunque è impossibile sapere come iniziava la frase e quale era la tesi del cantante.