Gf Vip, Malgioglio contro Giulia Salemi: "Quando parla non la capisco, si crede la Kardashian"

L'ora delle nomination crea scompiglio durante ogni diretta, ma questa sera è stato caratterizzato da due momenti topici: Zorzi che nomina la sua amica e alleata Stefania Orlando per colpa uno screzio con Samantha De Grenet in cui Stefy lo avrebbe avvertito "anche gli amori più grandi finiscono" e la motivazione senza peli sulla lingua di Malgioglio per il voto a Giulia Salemi.

"Non la capisco, quando mangia dice 'volo', e non la capisco, se deve mangiare la bistecca dice 'disarmante'. Usa dei termini allucinanti! Non ho contatto con lei, non lo so, si crede di essere la Kim Kardashian, io spero che abbia una carriera meravigliosa, ma se la tira talmente tanto... Mi dispiace anche nominarla, è giovane spero abbia una carriera magnifica. E poi tutti noi abbiamo delle fragilità, anch'io ho pianto, ma qui tutti piangono. Mi fate diventare pazzo, ci avete tormentati con la Gregoraci e poi quella piange e l'altra piange, non c'è un momento di serenità". Ma Alfonso ha un solo sogno che lui mangi un pezzo di panettone, alchè Malgiogio ha risposto: "Se mi vuoi bene veramente a portarmi il panettone deve essere Arisa, in quel caso lo mangerò. Da domani Giulia sarà il mio bersaglio preferito".