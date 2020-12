Gf Vip, Cristiano Malgioglio a Arisa: "Amadeus mi aveva chiamato per Sanremo, ho detto no"

Cristiano Malgioglio è entrato nella casa del Gf Vip per una sorpresa. Signorini infatti, come promesso, aveva invitato Arisa per far mangiare - dopo 27 anni - il panettone a Cristiano.

La sorpresa è riuscita perché "La Malgy" ha abbracciato, con le protezioni, gioiosamente Arisa alla quale ha fatto le sue sentite congratulazioni per la partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo. "Amadeus aveva chiamato anche me per Sanremo, ma ho detto no, gli ho detto 'prendi qualcuno di giovane', io non ne ho bisogno" ha confidato Malgioglio. La cantate gli ha augurato un buon Natale e se n'è andata.

Subito dopo Signorini ha invitato Cristiano ad aprire un pacco, al suo interno c'era un grande panettone che ha mangiato insieme agli inquilini della Casa. Erano 27 anni che il cantautore e paroliere non ne mangiava neanche un piccolo pezzo, da quando la madre morì.