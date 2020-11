Gf Vip, Malgioglio entra lunedì e avverte: "Voglio dare un consiglio all'amico Signorini"

C'è bisogno di novità nella Casa del Grande Fratello Vip, visto che il reality si allunga fino a febbraio e i concorrenti iniziano a sentire la stanchezza. 10 nuovi vip sono pronti per entrare, ma il più atteso - e quello da cui ci si aspettano grandi perle - è senza dubbio Cristiano Malgioglio.

Cristiano Malgioglio lunedì al Gf Vip

Il paroliere, che aveva già partecipato al reality nel 2017, fa quindi il bis. Nella puntata di lunedì 30 novembre l'ingresso, come annuncia ufficialmente su Instagram: "Dopo vari ripensamenti, posso anticiparvi come vi avevo promesso che lunedi prossimo entrerò nella casa del Grande Fratello. Come mai? Ho bisogno di socializzare. Questo Covid come a molti di noi a messo ansia... E io non volevo che entrasse dentro di me. La vida es un Carnaval cantava la mia adorata #celiacruz, bisogna sorridere anche se si è tristi. Perché ritornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio". Infine un appunto per il conduttore: "Un consiglio all'amico Alfonso Signorini di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip, perché io non sono né l'uno e nell'altro. Sono uno di voi. La mia vita è così normale, che cambia solo quando sono in scena. Spero di portare molta leggerezza in questo momento cosi incerto. Devo aggiungere qualcosa Certo... Vi amo". Se i presupposti sono questi, se ne vedranno delle belle.