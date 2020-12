Gf Vip, scuola di baci tra Malgioglio e Zorzi: "Quello alla mortadella lo amo, impara cara"

(Nel video le prove di baci fra Tommaso e Cristiano)

In Casa è l'ora dei baci. Cristiano Malgioglio sale in cattedra e fa lezione a un curioso Tommaso Zorzi, che ascolta divertito. Il cantautore li passa tutti in rassegna, spiegandoli nei minimi dettagli: "Ci sono vari tipi di baci. C'è il bacio mieloso, quello stupido che non esiste, poi c'è il bacio rubato, il bacio a scatto, che sarebbe il bacio a calamita. Poi c'è il bacio intenso, ma è abbastanza finto".

Malgioglio e il bacio alla mortadella

Uno dopo l'altro, arriva al suo cavallo di battaglia: "Quello che amo in particolare è il bacio alla mortadella. Quando hai voglia di mangiare qualcosa di strano, buono, che non mangi di continuo, come quando torni a casa e c'è della mortadella meravigliosa. È quello che non deve finire mai, perché più ne mangi e più ne vorresti mangiare". Poi si passa alla pratica: "Metto la mano così e ci baciamo. Mordimi la mano". Zorzi, un po' impacciato, morde troppo e Cristiano si inviperisce. La seconda prova va meglio e Malgioglio ci prende gusto: "Questo è il bacio alla mortadella. Impara cara, ogni mamma conosce le sue figlie. Ricordalo". E come scordarlo? Una scena giù cult.