La mamma di Elenoire Ferruzzi: "Ho avuto un maschietto bellissimo, poi è diventato femmina"

(Nel video in altro, l'incontro tra Elenoire Ferruzzi e mamma Giovanna)

Ha incalzato piu volte la figlia, chiedendole come mai fosse così triste e se si trova ad essere davvero innamorata (e non ricambiata) di Luca Salatino ("non me lo chiedere, mamma", la risposta di Elenoire), ma soprattutto ha raccontato la toccante storia di transizione della sua Elenoire Ferruzzi, nata Massimo ed oggi icona Lgbt+. La signora Giovanna, madre della concorrente, è stata ospite nella puntata di ieri sera e, con estrema dolcezza ed intelligenza, ha spiegato la sua vita vissuta in difesa della figlia, dall'infanzia, quando a scuola le maestre legittimavano il bullismo nei suoi confronti, fino allo scorso anno, quando la showgirl è finita in coma per quattro mesi dopo aver contratto il Covid. Uno dei momenti più belli dell'appuntamento in onda ieri sera.