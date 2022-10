Gf Vip, la mamma Ginevra Lamborghini scrive a Marco Bellavia (poi cancella tutto)

La squalifica di Ginevra Lamborghini dal Grande Fratello Vip continua a suscitare le reazioni più disparate. Gli autori del programma non le hanno perdonato la frase giudicata come la più spietata di tutte, rivolta a Marco Bellavia prima che uscisse dalla casa. "Merita di essere bullizzato" aveva detto la concorrente su cui continuano ancora a scagliarsi i fan del conduttore. E adesso proprio a lui si è rivolta la mamma di Ginevra con un messaggio di scuse.

Già nelle scorse ore la signora Luisa Peterlongo aveva espresso il suo commento sulla vicenda che ha visto, suo malgrado, la figlia come protagonista: "Non voglio giustificare mia figlia e le cose che ha detto nei suoi confronti. Non la giustifico. Come mamma però, in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è un’anima buona, ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo" diceva nel suo lungo sfogo social, a cui ha fatto seguire un messaggio sulla chat privata di Instagram indirizzato proprio a Marco.

"Buongiorno Marco, sono la mamma di Ginevra. Vorrei esprimere il mio più grande dispiacere per tutto quello che ha subito e per le brutte parole dette da mia figlia. Non doveva succedere, mi dispiace tanto e le chiedo scusa dal profondo del mio cuore. Mi auguro che lei possa vivere sereno circondato dalle persone che gli vogliono bene e dal amore di suo figlio. Un abbraccio, Luisa": questo il testo condiviso e poi rimosso dalla mamma di Ginevra che ha anche pubblicato una frase di Giorgio Faletti consona al momento delicato che sta riguardando la sua famiglia. "Il perdono è per chi si pente, il perdono è per chi cerca di riparare al male che ha fatto" si legge nell'ultimo tweet.