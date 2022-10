La mamma di Ginevra Lamborghini: "Mia figlia data in pasto agli squali, quanto odio, basta"

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Gf Vip lo scorso lunedì in una delle puntate più controverse del reality show. L'eliminazione diretta è arrivata in seguito alle sue dichiarazioni pro-bullismo nei confronti di Marco Bellavia che stava avendo difficoltà nella casa più spiata d'Italia a causa della sua depressione. "Meriti di essere bullizzato" sono state le parole che sono costate a Ginevra la permanenza nel gioco di Canale 5 ma, dopo un paio di giorni dall'evento e innumerevoli commenti da parte di tantissimi sulla questione Lamborghini-Bellavia, anche la mamma di Ginevra ha deciso di dire la sua.

Luisa Peterlongo, infatti, si è lasciata andare prima a un lunghissimo sfogo su Twitter dove ha commentato quanto accaduto nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip dove sua figlia, accusata di violenza psicologica e indifferenza, è stata cacciata dalla casa del Gf.

“Sono la mamma di Ginevra e mi sento in dovere di scrivere questo mio pensiero e questa mia riflessione. Non riesco a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo, è stato emarginato dal gruppo e ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale. Perché non hanno agito prima? Perché hanno permesso che si arrivasse a tanto? Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al signor Marco Bellavia e chiedergli scusa personalmente. Non voglio giustificare mia figlia e le cose che ha detto nei suoi confronti. Non la giustifico. Come mamma però, in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è un’anima buona, ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo. Soffro per lei perché è stata data in pasto agli squali, gli stessi che si indignano e gridano “NO AL BULLISMO”. Non vedo una fine a tutto questo odio. Soffro perché voglio ancora credere nel bene e spero che le parole abbiano ancora valore e peso nella coscienza delle persone ma per ora vedo solo e soltanto odio ed ipocrisia”

Dopo questo sfogo, commentato da centinaia di persone, la signora Lamborghini ha deciso di mettere fine alla discussione in quanto le sue parole sono state la miccia per un'ulteriore ondata di odio nei confronti di sua figlia.

"Basta. Sono davvero stanca. Quanto odio. Tutti che sentenziano che condannano..Quanta cattiveria e veleno. Si ho sbagliato anch’io. Ho sbagliato ad esprimere un mio parere. Lascio a voi lo spazio per sbranarvi a vicenda..io non ne posso più e preferisco il silenzio", ha scritto Luisa sul suo profilo Twitter ma staremo a vedere se il pubblico continuerà o meno a esprimersi nei confronti di Ginevra.