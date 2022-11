La mamma di Micol Incorvaia contro Antonella e Oriana (e pubblica le loro foto prima dei "ritocchini")

Nella Casa del Grande Fratello ormai in corso una querelle. Da un lato del ring Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, dall?altro Micol Incorvaia, ex di Edoardo Donnamaria che la schermitrice salernitana proprio non tollera. Dopo accuse pesanti e recriminazioni è intervenuta la mamma della 29enne a prendere le parti della figlia.

Il commento della mamma di Micol sui social

Micol, una volta entrata nella Casa del Grande Fratello, ha affidato la gestione dei suoi canali social alla mamma, Corinna Recca. La donna evidentemente esasperata dalle parole pesanti rivolte alla figlia dalle coinquiline non ci ha visto più e si è lanciata su Instagram con una provocazione rivolta ad Antonella ed Oriana. La mamma di Clizia e Micol ha dapprima postato una foto della sua biondissima figlia, scrivendo ?Cenerentola?. E? poi arrivato il turno delle due sorellastre, sono niente di meno che la Fiordelisi e la Marzoli e per cui Corinna ha scelto sapientemente foto delle due ragazze prima che ricorressero alla chirurgia estetica: nasi aquilini, denti storti, labbra sottili, effettivamente i loro connotati sono diversi da quelli di oggi. Al di là del cambiamento estetico sorprendente delle due, mamma Corinna ha voluto sottolineare la cattiveria ed il livore delle due ragazze riversato ingiustamente sull?Incorvaia.

Un modus operandi simile a quello utilizzato dalle famigerate sorellastre di Cenerentola Genoveffa e Anastasia nella celebre fiaba. Insomma i personaggi per una favola ci sono tutti, ora alla povera Micol vessata dalla coinquiline non resta che trovare un principe azzurro, che la liberi dal tormento. Del resto un pretendente c?è già, è Edoardo Tavassi, pazzo della siciliana. E chissà che in questa novella a favor di telecamere Alfonso Signorini non giochi il ruolo di fata Smemorina, un po? come ha già fatto per la sorella di Micol, Clizia, che proprio nella Casa del Gf Vip ha trovato il grande amore.